РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 ноя. Госавтоинспекторы призвали водителей в подмосковном Красногорске быть внимательными на дорогах в непогоду, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

«В Подмосковном регионе до конца суток сохранится снег, местами метель. Госавтоинспекция горокруга Красногорск рекомендует участникам дорожного движения учитывать прогноз погоды и быть предельно внимательными», - говорится в сообщении.

Автоинспекторы проводят регулярный мониторинг дорожной обстановки. Личный состав ведомства ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.

Водителям рекомендовали уделить особое внимание при проезде эстакад, мостов и путепроводов, именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. Кроме того, перед поездкой нужно проверить уровень стеклоочистительной жидкости, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов.

Госавтоинспекция обращается к автолюбителям с призывом учитывать сложные погодные условия и по возможности отказаться от управления транспортным средством, особенно на дальние расстояния.

Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы.

В случае ситуаций, связанных с неисправностью транспортных средств либо другими происшествиями, можно обратиться за помощью в Центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8(495)688-81-71 или на единый̆ номер «112».