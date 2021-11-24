РИАМО - 24 ноя. В среду вечером объявлены имена двух победителей среди вакцинированных от коронавируса горожан, которые выиграли квартиры в Москве. В столице прошел последний такой розыгрыш, сообщается на официальном сайте мэра города.

Новыми счастливчиками стали Светлана Ильинична и Александр Сергеевич. Они выиграли по однокомнатной квартире в рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!».

В розыгрыше приняли участие 143 718 человек, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса или прошли повторную вакцинацию с 15 по 21 ноября.

Ранее Московская торгово-промышленная палата предоставила для розыгрыша 10 квартир. Все они были разыграны между москвичами.

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