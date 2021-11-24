РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. В поселке Мирный городского округа Люберцы в 2022 году может появиться новое почтовое отделение, сказал заместитель главы муниципалитета Василий Езерский на онлайн-встрече с жителями.

Ранее горожане пожаловались на большие очереди в почтовом отделении в доме №11 на Комсомольском проспекте.

«Данное почтовое отделение обслуживает сейчас микрорайон Мирный, в котором значительное количество населения. В связи с этим увеличилась очередность», - сказал Езерский.

В настоящий момент ведется поиск помещения в поселке Мирный.