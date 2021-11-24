РИАМО - 24 ноя. Для устранения дорожных пробок, возникающих во время плохой погоды, в Москве принимают комплекс мер: перенастраивают светофоры, отдают приоритет общественному транспорту и регулируют движение на самых сложных участках дорог, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Для облегчения дорожной загруженности дежурная смена ЦОДД перенастраивает светофоры, чтобы для тех, кто выезжает из центра на вылетные магистрали загорался более долгий зеленый свет.

Кроме того, в городе работает 21 экипаж Дорожного патруля. Они помогают водителям, забуксовавшим в сугробах, разбирают ДТП и регулируют движение в самых сложных местах.

Также в столице ведется постоянный мониторинг работы общественного транспорта, ему отдается приоритет на дорогах. Средняя скорость у городского транспорта на выделенных полосах выше, чем у личных машин на 25%.

В среду пробки на дорогах столицы достигли 10 баллов из 10 возможных. Загруженность дорог снизится после 20 часов.