РИАМО - 24 ноя. Суд признал законным решение Московского областного УФАС России о признании жалобы ООО «СТК Альянс» необоснованной. Компания жаловалась на нарушения закона о контрактной системе, сообщила пресс-служба ведомства.

ООО «СТК Альянс» пожаловалась на действия МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира и МКУ «Комитет по закупкам» городского округа Кашира. По мнению представителей организации, нарушение произошло при определении поставщика услуг по содержанию улично-дорожной сети городского округа Кашира на аукционе.

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу компании и признало ее необоснованной. Тогда организация обратилась в суд.

Арбитражный суд Московского региона отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность решения управления.