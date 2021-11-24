РИАМО - 24 ноя. Видеоролики блогеров, которые загружают на своих аккаунтах ролики с гонками автомобилей на улицах, будут приниматься как доказательство вины правонарушителей, сообщает РИА Новости.

Загружая в интернет свои видео с опасным вождением, пользователи сами дают материалы для доказательств их вины. Впоследствии собранные данные могут применить против них в суде.

«Тем самым они осознанно совершают административные правонарушения, делают это систематически и сами формируют доказательную базу для применения в их адрес административных санкций», – отметила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях состава «опасное вождение» нет, однако он уже заложен в проект нового КоАП.

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