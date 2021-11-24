РИАМО - 24 ноя. На протяжении прошедшей недели в Подмосковье прошло множество мероприятий, приуроченных ко Всероссийскому Дню правовой помощи детям, в них поучаствовали около 15 тыс. жителей региона, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
Она отметила, что в рамках праздника правозащитники провели более 350 различных мероприятий правовой направленности, на которых рассказали детям об основных законах, о ценности прав и свобод, а также о необходимости взаимоуважения и толерантности.
При этом детей и родителей информировали не только о правах и свободах, но и об обязанностях и ответственности за совершение противоправных деяний.
В ходе акции к правозащитникам поступило около 700 обращений от детей, родителей и опекунов. Несколько сотен человек получили квалифицированную юридическую поддержку от нотариусов, адвокатов и прочих экспертов, участвовавших в мероприятиях.
Отличительной особенностью этого года стало антикоррупционное просвещение молодежи – отдельный раздел лекций и уроков был посвящен формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
Сотрудники отделов защиты прав отдельных категорий граждан и социальной защиты аппарата омбудсмена провели онлайн-консультацию несовершеннолетних осужденных, отбывающих заключение в Можайской воспитательной колонии.
Воспитанников колонии интересовали вопросы о порядке условно-досрочного освобождения, замене части наказания более мягким, получении выплат по потере кормильца, решение жилищного вопроса после отбытия срока наказания, а также возможность службы в рядах российской армии. По всем вопросам были даны подробные разъяснения действующих норм законодательства.
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