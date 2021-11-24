РИАМО - 24 ноя. На протяжении прошедшей недели в Подмосковье прошло множество мероприятий, приуроченных ко Всероссийскому Дню правовой помощи детям, в них поучаствовали около 15 тыс. жителей региона, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Мои представители накануне Всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября, посетили более 240 различных учреждений: детсадов, школ, интернатов для сирот, социальных центров», - сказала уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Она отметила, что в рамках праздника правозащитники провели более 350 различных мероприятий правовой направленности, на которых рассказали детям об основных законах, о ценности прав и свобод, а также о необходимости взаимоуважения и толерантности.

При этом детей и родителей информировали не только о правах и свободах, но и об обязанностях и ответственности за совершение противоправных деяний.

В ходе акции к правозащитникам поступило около 700 обращений от детей, родителей и опекунов. Несколько сотен человек получили квалифицированную юридическую поддержку от нотариусов, адвокатов и прочих экспертов, участвовавших в мероприятиях.

Отличительной особенностью этого года стало антикоррупционное просвещение молодежи – отдельный раздел лекций и уроков был посвящен формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

Сотрудники отделов защиты прав отдельных категорий граждан и социальной защиты аппарата омбудсмена провели онлайн-консультацию несовершеннолетних осужденных, отбывающих заключение в Можайской воспитательной колонии.

Воспитанников колонии интересовали вопросы о порядке условно-досрочного освобождения, замене части наказания более мягким, получении выплат по потере кормильца, решение жилищного вопроса после отбытия срока наказания, а также возможность службы в рядах российской армии. По всем вопросам были даны подробные разъяснения действующих норм законодательства.