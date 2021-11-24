РИАМО - 24 ноя. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране снижается с каждым днем. Тем не менее, следует готовиться к пятому всплеску заболеваемости, отметил профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Эксперт заключил, что заболеваемость пошла на спад и в России уже преодолен пик заражения коронавирусом.

«Надежда на окончание волны уже появилась. Нескольких дней снижения заболеваемости было мало для понимания ситуации, тем более, что в Москве колебания были, но сейчас уже точно. Я думаю, что через пик мы перевалили. Теперь будет снижение», – добавил Чепурнов в эфире радио Sputnik.

При этом он подчеркнул, что расслабляться нельзя и следует готовиться к пятой волне Covid-19.

«Самое важное – это вакцинация. Если мы получим очень высокое количество людей, встречавшихся с коронавирусом в той или иной форме, то только тогда мы получим определенную защиту против пятой волны Covid-19. Да, вакцинированные могут заболеть, но они легче переносят Covid-19, а потом у них появляется дополнительный иммунитет», – сказал специалист.

Сделать прививку от коронавирусной инфекции можно в поликлиниках и в выездных пунктах в Московском регионе.

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