РИАМО - 24 ноя. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что есть разные варианты исследования назальной вакцины от Covid-19. Так запланировано привить тех, кто уже ранее был вакцинирован, и людей, у которых нет антител, сообщает РИА Новости.

«Есть разные варианты дизайна исследования. В рамках исследования планируется привить назальной вакциной и тех, кто уже ранее был вакцинирован «Спутником V», и тех, кто не имеет антител», - сказал Гинцбург.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в среду сделал прививку назальной вакциной от Covid-19. Он не отметил никаких ощущений после проведенной процедуры.

В России зарегистрированы следующие вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». В среду был зарегистрирован препарат для подростков «Спутник М».

Специалисты центра им. Гамалеи считают, что назальный препарат от Covid-19 позволит не только достичь иммунитета от инфекции, но еще и защитить органы дыхания.

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