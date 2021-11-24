РИАМО - 24 ноя. Новостройку, возведенную в рамках столичной программы реновации, ввели в эксплуатацию на Изумрудной улице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Первый этаж жилого дома будет нежилой. Там откроют салоны красоты, магазины, пекарни, аптеки и так далее. Фасады облицуют керамогранитными плитами и декоративными панелями из оцинкованной стали с окраской под дерево.

В вестибюле жилой части дома также предусмотрена комната консьержа, почтовые ящики, кладовка.

Территорию вокруг жилого дома благоустроят. Там построят спортивные и детские площадки.