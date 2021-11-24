РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 ноя. Депутаты совета депутатов Балашихи в среду на заседании утвердили бюджет городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, общий объем доходов бюджета округа в 2022 г. году составит 19,5 млрд рублей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Темпы экономического роста в текущем году в городе очень хорошие. Нам удалось доходную часть бюджета на 2022 год поднять до 19,5 млрд. Это на 3,6 млрд. рублей больше, чем в 2021 году. Выросла и расходная часть бюджета, она составит в следующем году 20,2 млрд рублей», - сказал председатель совета депутатов Геннадий Попов.

Он добавил, что более 75% всех бюджетных расходов будут направлены на поддержание и развитие сферы образования, культуры, физкультуры и спорта. В 2022 году 98% бюджетных средств направят на выполнение 18 муниципальных программ и значимые федеральные проекты.

Так, в планах построить новые котельные в микрорайонах Ольгино, Северный и Салтыковка. В рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» запланированы средства на строительство трех школ: на 1100 мест в микрорайоне Ольгино, на 1500 мест на улице Трубецкой и на 275 мест на Леоновском шоссе. Средства пойдут и на возведение трех детских садов: на улицах Заречной, Твардовского и в ЖК «Центр-2».

Кроме того, по программе «Культура» в 2022 году расходы пойдут на капитальный ремонт КДЦ «Заря», а по программе «Спорт» - организуют детский сноуборд-парк.

Также на заседании Совета депутатов утвердили изменение и дополнение в Устав Балашихи и рассмотрели предложение об изменении порядка компенсации расходов по оплате найма жилого помещения медицинским работникам.

По словам заместителя главы администрации Балашихи Лилии Татевосян, в мае 2021 года приняли порядок компенсации расходов по оплате найма жилого помещения для работников здравоохранения.

«Благодаря этому за 6 месяцев 2021 года на работу в медучреждения нашего города привлечено 29 специалистов», - подчеркнула Татевосян.

Она также отметила, что за 6 месяцев текущего года из бюджета города на эти цели пошло 4 млн рублей. Выплаты предусмотрены в размере 10 тыс. рублей за однокомнатную квартиру и 15 тыс. за двухкомнатную. Всего депутаты рассмотрели 18 вопросов.