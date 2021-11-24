РИАМО - 24 ноя. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Производство по уголовному делу поручено сотрудникам второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве, занимающегося преступлениями против государственной власти и преступлениями в сфере экономики.

Согласно данным следствия, занимая должность судьи, Елена Кондрат смогла узнать информацию о том, что ее коллега по работе рассматривает арбитражное дело.

В сентябре 2020 года обе женщины находились в одном из московских ресторанов, где Кондрат рассказала сослуживице о том, что к ней обратились лица, готовые передать денежные средства в сумме 50 тыс. долларов в случае если суд решит не привлекать к субсидиарной ответственности ряд физических и юридических лиц, проходящих по подконтрольному ей делу.

После Кондрат продолжила убеждать коллегу по арбитражному суду принять указанное решение за взятку, а сама вызвалась выступить посредником при передаче денежных средств. Однако коллега Кондрат обратилась в правоохранительные органы, которые взяли сделку на контроль.

Сейчас следствие продолжает проводить комплексные действия, направленные на установку всех обстоятельств совершенного преступления.