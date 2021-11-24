РИАМО - 24 ноя. Детский сад полукруглой формы на 150 мест построят в Мытищах до конца 2022 года, Мособлгосэкспертиза уже одобрила проект учреждения, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Новый детский сад построят в 1-ом Рупасовском переулке в микрорайоне 25А. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», - сказал министр стройкомплекса Московской области Владимир Локтев.

Отмечается, что учреждение будет отвечать всем современным требованиям. В нем откроются семь групп общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 7 лет, в том числе предусмотрены две группы для детей раннего возраста от 2 до 3 лет.

В двухэтажном здании обустроят групповые ячейки с игровыми и спальными комнатами, спортивный и актовый зал, а также кабинет психолога, логопеда, медицинский пункт и пищеблок с кухней полного цикла. Общая площадь детского сада составит более 2,6 тыс. кв. м.

На прилегающей к зданию территории установят игровые площадки с теневыми навесами, обустроят игровые и спортивные площадки. В образовательном учреждении также создадут все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Детский сад будет построен за счет бюджетных средств в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».