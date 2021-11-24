РИАМО - 24 ноя. К концу следующего года участок Ярославского шоссе соединится с Дмитровским и будет запущен основной участок Северо-Восточной хорды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что по планам эту работу должны были закончить в 2023 году.

«Между Ярославкой и Дмитровкой мы проходим по большому количеству промышленных зон. Занимаемся переносом коммуникаций, установкой. Этот этап уже пройден, сейчас занимаемся возведением основных конструкций», — сказал Бочкарев в эфире телеканала «Москва 24».

Бочкарев отметил, что к концу следующего года Ярославское шоссе соединится с Дмитровским и основной участок Северо-Восточной хорды запустится в эксплуатацию. Специалисты основательно готовились к началу работ. Так как участок сложен в техническом и организационном планах. ​

Северо-Восточная хорда – часть системы хордовых магистралей, призванных стать главным транспортным каркасом города и разгрузить существующую транспортную сеть столицы на 20%. Хорда обеспечит поперечные связи в срединной части столицы. СВХ планируют полностью ввести в эксплуатацию к 2023 году.

Хорды и ЦКАД: какие дороги построят в Московском регионе в 2021 году>>