РИАМО - 24 ноя. Завершился ремонт водопропускной трубы на мосту через реку Малую Смедову в городском округе Кашира, работы были выполнены в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В ходе работ выполнена замена водопропускной трубы с устройством водоотводящей дамбы и очистных сооружений, укреплены обочины, откосы насыпи и дно кюветов. На участке дороги в границах ремонта заменено асфальтобетонное покрытие», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Данные работы обеспечили безопасный проезд по мосту для жителей деревень Пчеловодное, Завалье-1 и Завалье-2. Ежедневно по мосту проезжает около 600 автомобилей, через него проходит маршрут к железнодорожной станции Пчеловодное и автодороги М-4 «Дон» и Р-22 «Каспий».

В настоящий момент в Подмосковье продолжается плановый ремонт искусственных сооружений на региональной дорожной сети. Ремонтируются объекты в Раменском округе, Талдомском округе и Лотошине.

Еще на 4 объектах в Дмитровском округе, Раменском округе, Луховицах и Домодедове ведутся работы по капремонту, завершить их планируют во II и III кварталах 2022 года.