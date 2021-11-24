РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Легкоатлеты из спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» получили 7 золотых медалей на традиционных межрегиональных соревнований по легкой атлетике «Матчевая встреча Московской, Ленинградской и Тверской областей», сообщает администрация школы.

23 ноября в клинской спортивной школе Олимпийского резерва имени М.В. Трефилова начались традиционные межрегиональные соревнования по легкой атлетике.

В первый день в беге на 50 м среди девушек 2007-2008 годов рождения первое место получила Юлия Гринько. Среди юношей 2005-2006 годов рождления победил Илья Гуйдя. В беге на 300 м среди спортсменов 2007-2008 годов рождения второе место у Олеси Коцюрмаха, 2005-2006 годов рождения - третье место у Дарьи Мальцевой, второе место у Ильи Гуйдя. На дистанции 1000 м среди юношей 2007-2008 годов рождения золото у Ивана Полякова, бронза у Тихона Кондрикова, среди девушек серебро у Олеси Коцюрмаха.

В прыжках в высоту в возрастной категории 2005-2006 годов рождения первое место занял Саид Карим с результатом 190 см, второе - Алексей Шелушпанов результат - 180 см.



В прыжках в высоту среди участников 2007-2008 годов рождения победил Николай Руденко с результатом 175 см, второе место у Игоря Иванова (160 см).

Во второй день соревнований в беге на 600 м среди юношей 2007-2008 годов рождения победил Иван Поляков. Среди девушек лучшей стала Олеся Коцюрмаха, второе место у Анастасии Суровой.

Команда СШОР «Лидер» в эстафете 4Х150 м заняла третье место.