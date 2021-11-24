РИАМО - 24 ноя. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова подключилась к разбору ситуации с избиением школьницы тремя одноклассницами в Электростали, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Инцидент произошел в среду. Три ученицы одной из школ Электростали пришли в квартиру к своей однокласснице и во время выяснения отношений избили ее, записывая происходящее на видео. В дальнейшем запись избиения была распространена школьницами через мессенджеры.

Правоохранители области проводят проверку случившегося и выясняют все обстоятельства инцидента.

К ситуации подключилась детский омбудсмен региона, с семьями детей, замешанных в инциденте, работает комиссия по делам несовершеннолетних. С самими девочками работает психолог.

Школьницы в Электростали избили сверстницу. ВИДЕО>>