РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. В четырех парка Подольска можно будет покататься этой зимой на лыжах, там проложат специальные трассы, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Так, лыжные трассы проложат в парке культуры и отдыха «Дубрава», лесопарках «Елочки» и «Дубки», возле поселка Дубровицы.

В Московской области активно идет подготовка к Новому году. На территории региона традиционно будут использовать символику акции «Зима в Подмосковье» на ключевых площадках: площадях, улицах, парках.

«В каждом городе Подмосковья украсят территории массовых мероприятий и знаковые общественные места – это площади, скверы, аллеи, бульвары, а также парки культуры и отдыха», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В Подмосковье к Новому году традиционно установят елки, откроют катки и новогодние ярмарки. Организуют места для зимней активности, в том числе лыжные трассы, горки для санок, места зимней рыбалки. В парках откроют тепловые зоны, а также зимние пункты питания.

Всего этой зимой в регионе откроют 90 лыжных трасс, 77 из них расположены в 63 парках культуры и отдыха.

В Подольске приступили к проектированию благоустройства лесопарка «Дубровицкий лес»>>