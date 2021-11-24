РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Пробка длиной около 3 км образовалась на Южном обходе Подольска в среду вечером, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным на 18:22, движение затруднено от середины автодороги до кругового движения в сторону улиц Кирова и Варшавского шоссе.

Также пробки отмечаются на улицах Кирова, Варшавское шоссе, проспект Ленина, Большая Серпуховская, Высотная и других. Сильный затор образовался и на автотрассе А-107.