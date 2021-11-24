РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Бесплатная юридическая консультация пройдет в Подольске 25 ноября. Время проведения - с 18:00 до 21:00, сообщил депутат горсовета Евгений Исаев.

Еженедельная бесплатная юридическая консультация граждан проводится в микрорайоне Кузнечики Подольска по четвергам. Встречи организованы по инициативе Исаева.

Жители микрорайона Кузнечики могут обратиться за бесплатной юридической помощью по адресу: улица Генерала Смирнова, 7, подъезд 4, первый этаж, помещение первичной ветеранской организации микрорайона.

Интересующие вопросы можно задать по телефону 8 (966) 351-76-59 в будние дни с 10:00 до 18:00 или на e-mail: isaev_deputat@mail.ru.