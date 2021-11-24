РИАМО - 24 ноя. Во дворе дома 15 по улице Нежинской в столице машина сбила 14-летнего подростка, у пострадавшего диагностировали перелом лодыжки, сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции.

Водитель скрылся с места дорожной аварии. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разыскивают этого автомобилиста.

Предварительно, со слов очевидцев ДТП, мальчика сбил автомобиль каршеринга.

За 10 месяцев этого года во дворах мегаполиса случилось 525 ДТП. В данных авариях 15 человек погибли, 523 были ранены.