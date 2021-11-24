РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. За ноябрь в городском округе Люберцы скончались 80 человек, у которых был диагностирован коронавирус, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий в среду на онлайн-встрече с жителями.

В Люберцах работают два ковидных госпиталя. В Красковском отделении расположено 429 коек, в стационаре на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Люберецкий» - 189 коек. Также на улице Мира работает детский стационар на 55 коек.

Также Ружицкий напомнил о важности вакцинации. В горокруге привиты 213 120 человек – это 84,2% от взрослого населения.

«Сегодня прививка для всех доступна. У нас сегодня 12 поликлинических отделения, везде есть пункты вакцинации», - сказал Ружицкий.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>