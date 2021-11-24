РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 ноя. В этом году проделана большая работа по ремонту дорог, на следующий год планируют отремонтировать не менее 55 тыс. кв.м. грунтовых дорог в Малых Петрищах, Костышах, Афанасово, а также других деревнях и селах городского округа Щелково, сообщил на своей на странице в соцсети «Вконтакте» глава муниципалитета Андрей Булгаков.

«Помимо запланированных объектов, поручил дополнительно уделить внимание адресам, по которым получал обращения от жителей. В основном, это касалось подъездов к СНТ и грунтовых дорог, которыми пользуются многодетные семьи», - написал Булгаков.

В этом году были проведены работы в Трубино, Аксиньино, Малых Жеребцах, Петровском, Новопареево, Горбунах, Набережной.

В общей сложности переведено в щебень порядка 30 грунтовых дорог площадью более 50 тыс. кв.м.



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