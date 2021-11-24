РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 ноя. В этом году проделана большая работа по ремонту дорог, на следующий год планируют отремонтировать не менее 55 тыс. кв.м. грунтовых дорог в Малых Петрищах, Костышах, Афанасово, а также других деревнях и селах городского округа Щелково, сообщил на своей на странице в соцсети «Вконтакте» глава муниципалитета Андрей Булгаков.
В этом году были проведены работы в Трубино, Аксиньино, Малых Жеребцах, Петровском, Новопареево, Горбунах, Набережной.
В общей сложности переведено в щебень порядка 30 грунтовых дорог площадью более 50 тыс. кв.м.
Дорожные службы Подмосковья начали противогололедную обработку и очистку дорог>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии