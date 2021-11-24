РИАМО - 24 ноя. Осенью и зимой люди теряют меньше жидкости с потом, чем в теплое время года. Хотя потребность в воде снижается, это не значит, что следует кардинально менять свой водный режим, сообщил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Снижать потребление воды, если на то нет рекомендаций врача из-за определенных заболеваний сердца или почек, не рекомендуется.

«Воду человек пьет индивидуально, по ощущаемой потребности. Единственное пожелание – стараться чаще вспоминать о том, что вода нужна, держать ее в зоне видимости, под рукой», – сказал Гинзбург в эфире радио Sputnik.

Самым эффективным способом утолить жажду остается питье обычной воды. Также можно восполнять нехватку жидкости с помощью зеленого чая и ягодных морсов без сахара.

«Сладкие, сахаросодержащие или, наоборот, соленые напитки, такие как рассол, не могут восполнять потребность в воде. Еще я бы не советовал использовать молоко и молочные напитки для утоления жажды. Любой содержащий питательные вещества напиток – это еда, и с целью утоления жажды можно «нахвататься» довольно большого количества калорий», – подчеркнул диетолог.

Также врач предостерег от употребления минеральной воды здоровыми людьми. Так можно нанести вред своему здоровью. Не стоит пить и охлажденные напитки, так как они могут переохладить слизистые верхних дыхательных путей и привести к заболеванию.

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