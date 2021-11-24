РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Школу на 1100 мест на Флотском проезде в микрорайоне Кузнечики Подольска сдадут до конца текущего года. Образовательное учреждение рассчитано на 44 класса, сообщается на портале «Добродел».

Жительница Подольска спросила, когда завершат строительство школы на Флотском проезде. Она отметила, что дети микрорайона очень нуждаются в ней.

Министерство строительного комплекса Московской области рассмотрело обращение о сроках строительства.

«В рамках утвержденной постановлением правительства Московской области государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» предусмотрено строительство данного объекта со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году. В настоящее время по объекту выполняются строительно-монтажные работы», - говорится в сообщении.

В новом 4-этажном здании общей площадью более 16,6 тыс. кв. м разместятся зоны начальной, средней и старшей школы с отдельными входами, помещения для творчества, мастерские и лаборатории. Здесь появятся спортивные и актовый залы, просторная столовая с пищеблоком полного цикла, медицинский блок, а также необходимые административные и технические помещения.

На прилегающей территории будут оборудованы современная зона с возрастными игровыми и спортивными комплексами, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.