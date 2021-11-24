РИАМО - 24 ноя. Более 30 руководителей предприятий присутствовали на заседании Совета директоров городского округа Коломна, прошедшем 24 ноября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Глава муниципалитета Александр Гречищев озвучил итоги работы за 9 месяцев. Он отметил, что даже в условиях санитарных ограничений экономика округа демонстрирует рост. Так, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по всем видам экономической деятельности составил 68,3 млрд руб. Темп прироста - 114,5%. В стадии реализации находится 30 инвестиционных проектов, 17 из них - в сфере промышленности.

«Стабильный рост экономики позволяет наполнять бюджет округа. Его доходы с января по октябрь составили более 8,3 млрд руб. Это результат совместных усилий всех руководителей предприятий и трудовых коллективов. Спасибо каждому за этот труд на благо нашего округа. Мы должны понимать, что, только консолидировав усилия, можно справиться с современными экономическими реалиями», - подчеркнул глава округа.

Он добавил, что расходы бюджета за прошедший период превысили 7,8 млрд руб. Эти средства направлены на исполнение социальных обязательств.