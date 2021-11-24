РИАМО - 24 ноя. С начала этого года в Подмосковье свыше 112,5 тыс. домашним и сельскохозяйственным животным сделали прививку от бешенства в рамках выездной вакцинации, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Также было осуществлено более 2,8 тыс. выездов для проведения иммунизации животных. Всего задействовано 104 выездные бригады», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что ветеринары проводят выездную вакцинацию во всех населенных пунктах региона, в том числе в садовых некоммерческих товариществах, ИЖС, дачных кооперативах и коттеджных поселках.

«В целях повышения эффективности проводимой работы врачи ветеринарных станций предварительно проводят рабочие встречи с представителями администрации муниципальных образований», - отметил министр.

По его словам, на данных встречах обсуждаются графики выездов бригад по вакцинации, уточняется число животных, которым нужно сделать прививку.

Воскресенский уточнил, что работа мобильных бригад направлена на стабилизацию эпизоотической обстановки по бешенству животных в Московской области и недопущение распространения этого опасного заболевания.

Прививку от бешенства можно сделать бесплатно. Всю информацию по данному вопросу можно узнать по телефону Единого контакт-центра ветслужбы региона: +7 (495) 668-01-25.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

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