РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 ноя. Средний возраст членов Общественной палаты городского округа Королев составляет 43 года, ее состав обновился на 60%, сообщила первый замглавы администрации Светлана Викулова.

В среду состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты муниципалитета в новом составе. Ее состав утвердили в октябре.

«В состав палаты вошли 45 человек из 109 кандидатов. Палата омолодилась, средний возраст составил 43 года, на 60% палата обновилась», - сказала Викулова.

Членов общественной палаты приветствовал глава города Игорь Трифонов, представители ГУСК региона и Общественной палаты Московской области.

На первом заседании был избран председатель палаты. Им стала Ольга Корнеева, ранее также занимавшая этот пост. Члены палаты сформировали рабочие группы и выбрали председателей.