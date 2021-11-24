РИАМО - 24 ноя. Дорожные службы Московской области перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. Специалисты начали обработку дорог региона противогололедными материалами и очистку проезжей части от снега, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Дорожные службы региона приступили к обработке дорожной сети противогололедными материалами. В первую очередь обрабатывают опасные участки и высокоинтенсивные дороги, затем начнется обработка и очистка проезжей части и тротуаров на менее интенсивных участках», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он отметил, что в обработке дорог задействованы свыше 1,1 тыс. единиц техники и более 1,7 тыс. рабочих.

Вечером в среду движение сильно затруднилось на основных въездах и выездах в Подмосковье. Водителям рекомендуется отложить вечерние поездки на более позднее время или воспользоваться общественным транспортом. Региональный Минтранс также призвал автомобилистов к особой осторожности за рулем.

Солнечная погода ожидается в Подмосковье с начала новой недели>>