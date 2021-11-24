РИАМО - 24 ноя. Перед тем, как начать вождение в зимний период, водителям посоветовали поменять все расходники с истекшим сроком службы, залить качественную незамерзающую жидкость и антифриз, а также переобуть резину на шипованную, сообщает «Вечерняя Москва».
Кроме того, перед зимой нужно обработать замки и уплотнители силиконовой смазкой, залить жидкое моторное масло, проверить аккумулятор и помыть автомобиль.
Он уточнил, что зимой нешипованную резину лучше использовать в теплых субъектах страны. Также автоэксперт обратил внимание на то, что зимой все рабочие жидкости в автомобиле должны иметь низкую температуру замерзания.
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