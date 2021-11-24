РИАМО - 24 ноя. Перед тем, как начать вождение в зимний период, водителям посоветовали поменять все расходники с истекшим сроком службы, залить качественную незамерзающую жидкость и антифриз, а также переобуть резину на шипованную, сообщает «Вечерняя Москва».

Кроме того, перед зимой нужно обработать замки и уплотнители силиконовой смазкой, залить жидкое моторное масло, проверить аккумулятор и помыть автомобиль.

«Поскольку мы живем в умеренном климате с частыми переходами через ноль, идеально нашему автомобилисту держать три комплекта. Летом — летняя, на межсезонье — зимняя нешипованная, а когда устоится снег и возникает гололед — шипованная резина. Это идеальный рецепт, но понятно, что держать три комплекта дорого, поэтому компромиссный вариант — «лето» и «зима», причем «зима» именно шипованная», — сказал автоэксперт Петр Баканов.

Он уточнил, что зимой нешипованную резину лучше использовать в теплых субъектах страны. Также автоэксперт обратил внимание на то, что зимой все рабочие жидкости в автомобиле должны иметь низкую температуру замерзания.