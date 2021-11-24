РИАМО - 24 ноя. Менять курс движения Международной космической станции из-за фрагментов ракеты Falcon 9 не придется, сообщает Федеральное агентство новостей.

Части ракеты-носителя компании SpaceX Илона Маска сблизятся с МКС утром 25 ноября. При этом дистанция между станцией и фрагментами составит 5,3 км.

Угрозы для МКС и космонавтов, которые находятся на ее борту, нет. Поэтому изменять орбиту МКС не станут. За развитием ситуации будут следить специалисты Роскосмоса.

В середине ноября Минобороны РФ сообщило, что провело испытание по поражению недействующего космического аппарата «Целина-Д». Его обломки не являются угрозой для МКС, так как станция находится ниже фрагментов спутника.

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