РИАМО - 24 ноя. В Москве на внутренней стороне МКАД в районе Реутова водитель «Газели» не справился с управлением, врезался в ограждение и опрокинулся на проезжую часть, задев несколько автомобилей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняется.

Движение осуществляется по 2 полосам из 5.

Водителям рекомендуется по возможности выбирать пути объезда места ДТП.

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