РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 ноя. День открытых дверей, посвященный выявлению новообразований кожи, пройдет в центре амбулаторной онкологической помощи Домодедовской ЦГБ 27 ноября, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

На дне открытых дверей пациентов осмотрят для выявления подозрительных кожных новообразований. При подозрении на злокачественный процесс проведут дерматоскопию.

Также среди задач Дня открытых дверей - обеспечение приверженности пациентов к здоровому образу жизни и повышение ответственности пациента за свое здоровье.



Осмотр пациентов проведут заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Домодедовской ЦГБ Дмитрий Вовк и онколог Сослан Кавтарашвили.

Мероприятие пройдет на 4 этаже Домодедовской поликлиники по адресу: ул. Пирогова д. №9 с 08:30 до 12:00.