РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. Тяжелоатлетки из спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы выиграли две медали на Всероссийском турнире «Серебряный гриф» на призы заслуженного мастера спорта России Бориса Серегина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования проходили с 22 по 24 ноября в Туле.

В группе младших юниоров Наталья Соколова завоевала серебро. В весовой категории до 76 кг с результатом в сумме двоеборья 177 кг Лидия Соколова получила золотую медаль.