РИАМО - 24 ноя. В Москве в среду начался снегопад, городские службы приступили к подметанию улиц и обработке дорог противогололедными средствами, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Снегопад продолжится в городе до конца суток. Прирост свежевыпавшего снега уже составил более 1 см, всего за сутки может выпасть до 3 см снега. Местами порывы ветра дойдут до 17 м/с.

Из-за снегопада и дождя на дорогах столицы образовалась гололедица, движение автомобилей сильно затруднено. Сейчас в городе наблюдаются пробки в 10 баллов.

Высокая загруженность дорог сохранится в Москве до 20 часов. Автомобилистам рекомендуется избегать вечерних поездок.