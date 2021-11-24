РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 ноя. В Домодедове с 15 декабря начнут работу 7 елочных базаров, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Купить елку можно будет по адресам: Каширское шоссе, стр. №3А; Каширское шоссе, д. №8; ул. Корнеева, д. №8; ул. Рабочая, д. №59.

В микрорайоне Востряково елочный базар появится по адресу: ул. Заборье, д. №130. В микрорайоне Авиационный - на проспекте Академика Туполева, д. №9.

Также елку можно будет приобрести в селе Ям на улице Почтовая, возле дома №21А.

В прошлом сезоне порядка 400 празднично оформленных елочных базаров работали в Подмосковье, купить новогоднее дерево здесь можно было по доступным ценам. Представителям старшего поколения новогодние елки привозили на дом бесплатно.