РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. Юные вокалисты и художники из городского округа Люберцы смогут проявить свои таланты в международном фестивале «Волшебная сила голубого потока – Мосгаз зажигает звезды», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторы фестиваля – АО «Мосгаз» при поддержке пресс-службы мэра и правительства Москвы, а также столичного комплекса городского хозяйства.

Подать заявки можно по двум направлениям – конкурс юных художников и вокальное направление. Участников разделили на три возрастные категории: от 8 до 11 лет, от 12 до 14 лет и от 15 до 18 лет.

Заявку на участие необходимо подать организатору в электронном формате. В личном кабинете фестиваля нужно заполнить форму. Заявки принимают до 15 января следующего года.

Президент России Владимир Путин объявил 2022 год - годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов страны. По этой причине организаторы выбрали народную тематику фестиваля.

Начальные этапы фестиваля проходят в режиме онлайн.