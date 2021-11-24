РИАМО - 24 ноя. Очередная волна заболеваемости коронавирусной инфекцией может начаться в конце предстоящей зимы, сообщает Газета.ru.

Новогодние праздники могут помочь сдержать распространение коронавирусной инфекции. Такой опыт в медицинской практике нашей страны уже есть.

«Ожидать новой волны в начале января не приходится. В 60-70-х годах длинные праздники ввели из-за эпидемий гриппа. Это затормозило их развитие. Поэтому и сейчас новогодние выходные поспособствуют снижению заболеваемости. А разгон после зимней спячки коронавируса придется на февраль-март 2022 года», – сказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Рост заболеваемости неизбежен из-за недостаточной вакцинации. Коллективный иммунитет в России сформировать еще не удается.

«В нашей стране до сих пор не прививают детей, среди взрослых по-прежнему чуть больше 30% привитых – это слишком мало для коллективного иммунитета. В четвертой волне не только точку, в ней запятую рано ставить», – рассказал Волчков.

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