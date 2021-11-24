РИАМО - 24 ноя. Специалисты Минздрава РФ зарегистрировали вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак-М», которая предназначается для подростков возрастом 12-17 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

Препарат для подростков называется «Спутник М». В Центре им. Гамалеи рассказали, что займутся исследованием вакцины для детей от 6 лет. Документы на это уже готовы.

Прививки подросткам до 15 лет будут делать только при согласии родителей. После достижения этого возраста несовершеннолетние смогут принимать решение сами.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать вакцину для детей от 2 лет.