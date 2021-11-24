РИАМО - 24 ноя. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что в стране нужно ввести запрет на изъятие единственного жилья у должников с детьми, сообщает Nation News.

По ее данным, за последние 9 месяцев в России в 2 раза увеличилось количество обращений от граждан по нарушению их жилищных прав.

Она добавила, что чаще остальных жалуются жители Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов.

Москалькова уверена, что для изменения ситуации в сфере жилищных прав, властям страны нужно внести изменения в Жилищный кодекс.