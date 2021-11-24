РИАМО - 24 ноя. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1 842 случая заболевания коронавирусом, наибольшее число заболевших официально зафиксировали в Балашихе (141), Королеве (135), Люберцах (131), Одинцовском округе (102), Красногорске (93) и Мытищах (92), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

79 случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Истре, 71 – в Орехово-Зуевском округе, 69 – в Солнечногорске, 63 – в Щелкове, 53 – в городском округе Пушкинский, 50 – в Дмитровском округе, 47 – в Долгопрудном, 46 – в Коломне, 44 – в Сергиево-Посадском округе, 42 – в Домодедове, 36 – в Электростали, 34 – в Чехове, 33 – в Шатуре, 32 – в Подольске, 31 – в Воскресенске, 30 – в Луховицах.

По 26 – в Павловском Посаде и Раменском округе, по 25 – в Ленинском округе и Лобне, по 23 – в Кашире и Клину, по 20 – в Дзержинском и Серпухове, по 19 – в Ивантеевке и Зарайске, по 18 – в Егорьевске и Ступине, 16 – в Богородском округе, по 15 – в Озерах и Электрогорске, 14 – в Черноголовке, по 10 – в Волоколамском округе и Котельниках.

7 – в Серебряных Прудах, по 6 – в Дубне и Лотошине, по 4 – Жуковском и Лосино-Петровском, по 3 – в Реутове и Шаховской, по 2 – в Наро-Фоминском округе, Талдомском округе, Бронницах, Краснознаменске, Лыткарине и Химках, 1 – в Красноармейске.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Можайском округе, Рузском округе, Власихе, Звездном городке, Молодежном, Протвине, Пущине, Рошале и Фрязине.

С начала пандемии в Московской области выявлено 577 907 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 116 человек. Выздоровели и выписались 509 872 человека.

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