РИАМО - 24 ноя. Спикер столичного парламента Алексей Шапошников поздравил утвержденных членов избирательной комиссии города и пожелал им плодотворной работы, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

В среду депутаты городского парламента по итогам тайного голосования утвердили 7 членов избирательной комиссии.

Были утверждены Дмитрий Реут (выдвинут ЦИК РФ), Евгений Андриенко (выдвинут Московской федерацией профсоюзов), Ольга Кудрявцева (выдвинута партией «Единая Россия»), Марина Прозорова (выдвинута партией «Новые люди»), Вячеслав Дунаев (выдвинут партией «Справедливая Россия»), Александр Ноздрин (выдвинут ЛДПР), Николай Геращенко (выдвинут КПРФ).

«Пятеро из них – действующие члены Мосгоризбиркома. Поздравляю всех с назначением. Желаю плодотворной работы», - сказал Шапошников.

В состав Избиркома Москвы входят 14 членов с правом решающего голоса. Их кандидатуры утверждаются Мосгордумой и мэром города на 5 лет.

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