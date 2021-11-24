РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 ноя. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Красногорска Дмитрий Волков и директор МФЦ Красногорска Сергей Каюков обсудили доступность цифровых услуг для жителей горокруга. Об этом Волков написал в своем Instagram-аккаунте.

«С руководителем Красногорского МФЦ, депутатом Совета депутатов Сергеем Каюковым обсудили перспективы дальнейшего развития центров «Мои документы» в рамках президентского нацпроекта «Цифровая экономика», - написал Волков.

Он отметил, что на сегодняшний день большинство государственных и муниципальных услуг доступны в электронном виде, это позволяет гражданам экономить свое время.

«Для тех, у кого нет компьютера или современного смартфона – прежде всего, для наших пожилых жителей – в офисах МФЦ «Красный Кит», «Парк-2», «Твой дом», «Нахабино» и «Ильинское» действуют специальные «Цифровые зоны». В перспективе выделим их в отдельный «цифровой кластер», - заключил Волков.