РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 ноя. В Балашихинском родильном доме возобновят прием рожениц после временного перепрофилирования под инфекционное отделение для пациентов с Covid-19, первые роды примут 14 декабря после проведения полной дезинфекции помещения, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

Глобальную дезинфекцию Балашихинского родильного дома, расположенного в микрорайоне Саввино, начали с текущей недели.

«Мы дезинфицируем все помещения нашего роддома: операционные, реанимации, палаты и коридоры, лестничные пролеты и служебные помещения. В обязательном порядке дезинфекции подверглась система приточной вентиляции с заменой всех фильтров. Мы заботимся о здоровье будущих мам и их малышей! Вычищая каждый уголок и забираясь даже под плинтуса мы очищаем наш роддом от остаточной инфекции Covid19», - говорится в сообщении.

Уже 14 декабря роддом откроет свои двери для будущих мам.

«Наш коллектив с нетерпением ждет начала работы в штатном режиме - мы так соскучились по маленьким пациентам! Точная дата переезда женской консультации в здание родильного дома будет известна в ближайшие дни», - заключается в сообщении.