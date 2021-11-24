РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Туалет в ТЦ «Центральный» Подольска привели в порядок после жалобы жительницы на антисанитарию, уборку теперь проводят каждые 2 часа, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале «Добродел», что в туалете ТЦ полная антисанитария. Поэтому она побоялась зайти туда с ребенком, хотя посещала крупный детский магазин. Обращение по вопросу устранения нарушений в сфере организации стационарной торговли в ТЦ на улице Большая Серпуховская, 5 было рассмотрено управлением потребительского рынка администрации округа.

«В целях подготовки ответа по существу поставленных вопросов проведено выездное обследование по указанному в обращении адресному ориентиру. Информация, указанная в обращении, подтвердилась. Информация доведена до директора ТЦ. Согласно пояснениям руководства ТЦ, клининговой компании указано на регулярную уборку туалета. Нарушения устранены», - сказал заместитель главы администрации округа Александр Скобенников.

Помощник руководителя ООО «Рыночный комплекс» Алла Рогожина сообщила, что на территории ТЦ «Центральный» клининговые услуги оказывает ООО «Хоум Клининг». Директору компании дали указание привести туалеты в надлежащий порядок. Составлен ежедневный график уборки, согласно которому санитарную обработку теперь проводят каждые два часа. Работу с сотрудниками клининговой компании провели, дисциплинарные меры приняли.