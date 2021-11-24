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Пелагия Тихонова
Близкие, коллеги и поклонники Нины Руслановой простились с народной артисткой России в Москве.
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Пелагия Тихонова
Траурная церемония проходит в фойе большого зала Дома кино.
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Пелагия Тихонова
Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Похороны артистки состоятся на Троекуровском кладбище.
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Пелагия Тихонова
Дебют Руслановой в кино состоялся в 1967 году в картине «Короткие встречи». В этом фильме с начинающей актрисой играл легендарный Владимир Высоцкий. За эту роль артистка впоследствии получила кинопремию «Ника».
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Пелагия Тихонова
Нина Русланова снялась примерно в 150 кинокартинах. Зрители полюбили ее за роли в фильмах «Не стреляйте в белых лебедей», «Собачье сердце», «Кин-дза-дза!».
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Пелагия Тихонова
За свои талантливые работы Русланова получила отечественные и международные кинонаграды. Международный Кембриджский биографический центр включил Русланову в список «2000 выдающихся артистов XX века».
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Пелагия Тихонова
Воспоминаниями о Руслановой и работе с ней поделился актер Борис Галкин.
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Пелагия Тихонова
Анна Бруссер на церемонии прощания с актрисой Ниной Руслагновой в Москве.
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Пелагия Тихонова
Сергей Никоненко на церемонии прощания с актрисой Ниной Руслагновой в Москве.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Гроб с телом актрисы вынесли из здания под громкие аплодисменты собравшихся.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Русланову похоронят на Троекуровском кладбище.
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