РИАМО - 24 ноя. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой об увеличении срока действия QR-кода для тех граждан, которые переболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Голикова предложила увеличить срок действия данного документа до 1 года.

На сегодняшний день срок действия сертификата для переболевших Covid-19 составляет полгода. Меры по продлению данного периода нужны, так как доля повторно переболевших составляет всего 0,74%.

Ранее Голикова заявила, что заболеваемость коронавирусом уменьшилась в России на 6,1%.

С начала пандемии в стране зафиксировано 9 434 393 случая коронавирусной инфекции, умерли 267 819 Covid-пациентов, врачи вылечили 8 126 376 человек.

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