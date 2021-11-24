РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Жители Подольска должны будут оплатить 1,2 млрд рублей налогов на имущество за 2020 год до 1 декабря текущего года, сообщает пресс-служба администрации округа.

Физические лица должны заплатить имущественные налоги за 2020 год до 1 декабря текущего года. Речь идет о налогах на имущество и землю, а также транспорт. Они начисляются налоговой инспекцией на основании данных об имуществе. Оплатить налоги можно с помощью сервиса «Заплати налоги», в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), в банке, на почте.

Так, за налоговый период 2020 года физическим лицам, проживающим в Подольске, было произведено начислений имущественных налогов на сумму 1,2 млрд рублей, что по сравнению с прошлым годом больше на 73 млн рублей или на 7%. Максимальная сумма начислений приходится на транспортный налог — 625 млн рублей. Сумма начислений по налогу на имущество физических лиц составила 305 млн рублей. По земельному налогу начислено 202 млн рублей.

В рамках кампании по уплате налогов жителям округа было направлено по почте 92 тыс. налоговых уведомлений, а в «Личном кабинете налогоплательщика» размещено 78 тыс. уведомлений. Об установленных налоговых льготах, а также вычетах, можно узнать на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Со 2 декабря начисления станут задолженностью, кроме того, будут начисляться пени. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате просроченного налога. Если должник его не исполнит, налоговый орган обратится в суд, и далее долг будут взыскивать приставы, которые могут принять ограничительные меры, например, заблокировать банковский счет должника или арестовать и принудительно реализовать его имущество.

Межрайонная ИФНС №5 по Московской области, обслуживающая налогоплательщиков округа, находится по адресу: улица Комсомольская, дом 7. Время работы: понедельник и среда — с 9:00 до 18:00, вторник и четверг — с 9:00 до 20:00, пятница — с 9:00 до 16:45, суббота и воскресенье — выходные дни.