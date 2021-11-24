РИАМО - 24 ноя. Центр организации дорожного движения Москвы порекомендовал водителям города отложить вечерние поездки на более позднее время из-за снегопада, который спровоцировал 10-балльные пробки на дорогах столицы, сообщает пресс-служба Дептранса города.

Снег с дождем ожидается в Москве до конца дня, на дорогах также образовалась гололедица, что максимально затруднило дорожную ситуацию в столице. Высокая загруженность дорог сохранится в городе до 20 часов.

Основные заторы наблюдаются в центральной части города - автомобилисты едут медленнее и осторожнее из-за погодных условий. Сложная дорожная ситуация на 26 и 90 км МКАД и на внутренней стороне ТТК - там проводятся дорожные работы.

Автомобилистам рекомендовано перенести поездки на более позднее время - после 20 часов, а также быть особенно осторожными при вождении.