РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. У участников программы «Активное долголетие» городского округа Люберцы появилась возможность записаться на пилатес, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы продолжается реализация проекта губернатора Андрея Воробьева «Активное долголетие в Подмосковье». В клубе «Активное долголетие» для люберчан открылась новая активность «Пилатес», - сказал Ружицкий.

С информацией о программе «Активное долголетие» можно ознакомиться на портале Московской области dolgoletie.mosreg.ru, в мобильном приложении «Соцуслуги» или по номеру телефона: 8(495)554-61-21.